Sağlık Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen e-tescil uygulamasına dahil olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2 yıldır yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanı başvuru hastanede yapılarak, adreslerine ulaştırılması sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, gazetecilere, Türkiye'deki kamu hastanelerinde bebeklerin doğar doğmaz nüfus kayıt işlemlerinin yapıldığını söyledi.

İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının 2 yıl önce başlattığı çalışması sonucu, dünyaya gelen bebeklerin kimlik işlemlerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden hastanede tamamlanmasıyla ilgili genelge yayımlandığını belirten Tosun, "İlimizde de bu işlemler 2 yıldır devam etmekte. İlimizdeki kamu hastanelerinde ayda yaklaşık 1000 doğum meydana geliyor. Bu bebeklerin kimliklerinin çıkarılması işlemlerinde en son aylık bazda sayıyı 795'lere çıkardık. Yani elimizde doğan bebeklerin yüzde 80'nin nüfus işlemlerini direk hastanede gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve ikiz gebeliklerin nüfus işlemlerinin hastanelerde yapılmadığını ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayla ailelerin tekrar nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmıyor. Hastanede doğum yaptığı gibi kimlik işlemlerini tamamlıyoruz. Şimdi de özel hastaneler ve üniversite hastanesinde bu işlemi yaygınlaştırıp, yeni doğan tüm bebeklerin kimlik işlemlerini Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde tamamlamayı hedefliyoruz. Halkımızı bilgilendirmek ve bu hizmetin ücretsiz şekilde hastanede yapıldığını duyurmak istiyoruz."