WanHaber - ÖZEL

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın sona ermesiyle birlikte Van'daki taraftarlar cadde ve sokaklarda kutlamalara başladı.

Kentin en işlek caddelerinde uzun konvoy oluşturan taraflar şampiyonluğu kutlarken, bazı taraftarlarda çevreyi rahatsız etti.

Abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden taraftarlar, kutlamalarda sınır tanımadı.

Yasak olmasına rağmen abartı egzoz sesiyle çevreyi rahatsız eden taraftarlar, polis ve kural tanımadı.