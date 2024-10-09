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Van'da 10 saat havada kalabilen insansız hava aracı üretildi
Van'da bir grup mühendis, bulut altı görevleri yapabilecek yaklaşık 10 saat uçabilen insansız hava aracı (İHA) geliştirdi.
#Van
#HAVA ARACI
Necat Teyfun
Editör
09.10.2024 - 12:53
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