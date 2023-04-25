WanHaber - ÖZEL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen "Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı"na katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, milletvekili adaylarından tüm gençlere AK Parti'yi anlatmalarını istedi.

Programda söz alan AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı ve Van milletvekili adayı Muhammed Çalağan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek sözü verdi.