14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde aday ve ittifak tartışmaları hâlâ devam ederken, HDP'nin hangi ittifakı destekleyeceği ise belirsizliğini koruyor. WanHaber ekibi olarak vatandaşlara ‘HDP İttifak'ta yer almalı mı? Yoksa kendi adayını mı çıkarmalı?’ Sorusunu yönelttik. İşte Vanlıların verdiği cevaplar…