TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor FK ile Kocaelispor maçını izleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “Vanspor taraftarının takdir edilmesi gerekir” dedi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ile birlikte TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor-Kocaelispor karşılamasını izlemek için Van’a geldi. Maçın 90 dakikası 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulunan Altıntop, “Güzel bir maç oldu. Bugün iki takımın neden üst sıralarda olduğunu gördük. Genel manada hava güzeldi, maç da güzeldi. 0-0 bitti. Goller görmek isterdik ama genel anlamda memnunuz maçtan” dedi.

Vanspor taraftarının stadı hınca hınç doldurduğunu vurgulayan Altıntop, “Taraftar biraz heyecanlıydı, sonrasında biraz gergindi. Camianın beklentileri büyük. Gayet doğal. Buraya gelmeleri, destek olmaları ve stadı doldurmaları takdir edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR'U ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Maç sonrası WanHaber'e açıklamalarda bulunan Vanspor FK Asbaşkanlarından Öcan Kara, Kocaelispor'u ellerinden kaçırdığını söyledi. Kara, "Kocaelispor'u elimizden kaçırdık, üzgünüz.İlk yarı takımımız oyuna adepte olamadı ama ikinci yarı oyuna iyi başladık. Maalesef penaltı kaçırdık. Penaltıyı atsaydık rakip zaten 10 kişi kalmıştı. Biz kazanmak için sahaya çıkmıştık. Kazanamıyorsan da yenilmeyeceksin. Hakem 7 dakika uzatma verdi 3 dakika oynattı. Biz Vanspor'un hakkını kimseye yedirmeyiz. Kocaelispor'u elimizden kaçırdık." şeklinde konuştu.

ŞANSIMIZI KAYBETTİK

Vanspor FK'nın bir diğer Asbaşkanı Erol Temel ise maç sonrsı "Bugün evimizde ayağımıza gelen bir fırsatı kaçırdık. Çok büyük bir atmosferde kalabalık bir seyirci desteği vardı. Çok büyük şansımızı kaybettik. Hayırlı olsun, önümüzdeki maçlara bakacağız" açıklamasında bulundu.