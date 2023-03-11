Geçtiğimiz günlerde AK Parti Van İl Başkanı olarak atanan siyasetçi Emre Güray, il başkanlığında gerçekleşen törenle görevi Kayhan Türkmenoğlu'ndan devraldı. Törene AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas’ın yanı sıra eski Başkan Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilat üyeleri katıldı.

AK Parti Van Milletvekilleri ile eski Başkan Kayhan Türkmenoğlu’nun konuşmalarının ardından söz alan Emre, ülke olarak yüzyılın felaketini yaşadıklarını hatırlatarak, “Rabbim hiç kimsenin kaldıramayacağı yükü omuzlarına vermez. Bu inançla elimizden geldiğince kardeşlerimizin yanında olacağız. Öte yandan yüküm çok ağır farkındayım. Daha yolun başındayız.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Başkanı iken 40 yaşındaydı ve bende bu görevi 40 yaşında devraldım. Bu işi de layıkıyla yapacağım, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz ve herkesle yol yürüyeceğiz.

Bu görevi bana layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a şükranlarını arz ediyorum. Teşkilattaki arkadaşlarımla hep birlikte yol alacağız.

Büyük seçime hep birlikte gireceğiz. Bundan sonra da partimize yeni katılımlar olacak. Ülkenin en genç nüfusuna sahip 5’inci şehriyiz. Gençler olarak bu şehrin kültürünü yeniden canlandıracağız. İnancımız ve motivasyonumuz tamdır. Bu davayı omuzladığımız gibi layıkıyla ileriye taşıyacağız” dedi.

Konuşmaların ardından eski başkan Kayhan Türkmenoğlu’ndan görevi devralan Güray, şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür etti.