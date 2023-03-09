Vanlılar, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu WanHaber'e değerlendirdi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının adayı olan Kemel Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Vanlılar, Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakıyor.
Vanlılar, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu WanHaber'e değerlendirdi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının adayı olan Kemel Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Vanlılar, Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakıyor.