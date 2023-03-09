Vanlılar, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu WanHaber'e değerlendirdi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakının adayı olan Kemel Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendiren Vanlılar, Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakıyor.