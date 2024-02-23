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7’si erkek 10 rakibine karşı yarışıyor
Van’ın Edremit ilçesine bağlı Erenkent Mahalle Muhtarı Öznur Pazarbaşı Bingöl, 7’si erkek 10 rakibine karşı bu dönemde de seçim yarışına girdi.
#Van
#Edremit
#Muhtar
Ramazan Çetin
Admin
23.02.2024 - 12:19
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