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Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayınladığı mesajında, “TRT Haber Van Bürosunda Kameraman olarak görev yapan Değerli Meslektaşımız Behçet Özen'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde almış bulunmaktayız.

Sahada beraber çalışmaktan onur duyduğumuz meslektaşımız Özen’i kaybetmek tüm sevdiklerini olduğu gibi biz Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve üyelerini de derinden üzmüştür.

Güler yüzlü ve Babacan tavrı ile gönüllerimizde hoş bir eda bırakan Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm basın camiamıza başsağlığı dileğinde bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Van bölge gazetesi