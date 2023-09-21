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Doğu Anadolu Bölgesi'nde milyonlarca hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, önemli bir üniteyi daha bünyesine kattı. Büyük uğraşlar sonucu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete başlayan PET- CT ünitesi, kanserli dokuların belirlenmesi, tedavi planlaması ve sürecin değerlendirilmesi için önemli bir rol oynayacak.

Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile tespit edilmiş kitlelerin kanser metabolizması gösterip göstermediğini ortaya çıkaran PET- CT ünitesi, kanser kuşkusu olan dokunun doğru ve hastaya en az rahatsızlık verecek bölgeden biyopsi alınmasında konusunda yönlendirici rol üstleniyor.

Van SBÜ'de önemli bir ihtiyacı giderecek olan PET-CT ünitesi, kanser tanısı konulduktan sonra ilk aşamada hastalık yaygınlığını değerlendirme amacıyla birçok kanser türünde önemli bir rol oynarken, tedavi yaklaşımının belirlenmesi, kanser ilacının yararının erken saptanması, tedavi yanıtının belirlenmesi, ışın tedavi planının yapılması, tekrarlayan hastalığın erken saptanması konularında yönlendirici oluyor.

SARIKAYA: "PET- CT BÜYÜK BİR YATIRIM"

Önemli bir ihtiyacı giderecek olan PET- CT ünitesi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, "En başından beri bu misyonla işe başladık.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece Van'a değil, çevre illere de hizmet veren bir sağlık üssü olacak. Bu yönde de çok ciddi çalışmalarımız oldu. Bugün de bunlardan belki de en önemlilerinden biri olan, çok ciddi emekleri sonucu yaklaşık 10-15 gündür hastalarımıza hizmet veren PET- CT ünitemizi hizmete açtık.

PET- CT büyük bir yatırım. Hem yönetimimizin, hem il sağlık müdürlüğümüzün, yöneticilerimizin büyük uğraş ve desteğiyle burayı bugünlere getirebildik. Yaklaşık 15 gündür de PET- CT ünitemizde hasta kabulü yapıyoruz. Bu sayede kanser teşhisi almış, evreleme yapılması gereken veya bir kitlesi olup, kanser açısından tetkik edilmesi gereken hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadan kendi hastanesinde bu hizmeti de almış olmanın rahatlığını yaşayacaktır. Bu tür hastalar için başka illere gitmek zorluklara neden oluyor.

Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Başta İl Sağlık Müdürümüz Muhammed Tosun, Başhekim Yardımcımız Gökhan Asanatuci, Nükleer Tıp Uzmanı Mustafa Başıbüyük ve bize bu imkanları sundukları için Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Van'ımıza ve çevre illere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

BAŞIBÜYÜK: "PET- CT KANSERLİ HASTALARIN TANISINDA TEDAVİSİNE YÖN VERMEDEN KULLANDIĞIMIZ BİR TETKİKTİR

PET- CT ünitesi sorumlusu Nükleer Tıp Uzmanı Mustafa Başıbüyük ise "2015 yılından beri nükleer tıp uzmanı olarak çalışmaktayım. 2017 yılından beridir Van ilinde görev yapmaktayım. Burada nükleer tıpta kullandığımız PET- CT cihazımı kanserli hastalarda, kalp hastalarında ve beyin hastalarında kullandığımız bir tetkiktir. Ama biz burada daha çok kanserli hastaların tanısında tedavisine yön vermeden kullandığımız bir tetkiktir.

Van ilimizin yanı sıra çevre illerden gelen hastalarımıza burada yardımcı olmaktayız. PET- CT ünitemizde daha çok kanser tanısı almış hastalara, metastaz dediğimiz diğer organlara yayılıp, yayılmadığını değerlendiriyoruz.

Kanser hastalarının almış olduğu tedavinin yanıtının iyi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bunun yanı sıra diğer klinisyenlere yön gösteriyoruz. Şuanda günlük 10 civarında hasta alıyoruz. Ünitemiz yeni kurulduğu için bu sayı giderek artacaktır. Günlük 20-25 hastaya bakmayı planlıyoruz" diye konuştu. Başhekim yardımcılarının da katılımı sağladığı tanıtım programı, PET- CT ünitesinin gezilmesi ile sona erdi.

Van bölge gazetesi