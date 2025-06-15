Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şubat ayında 22 TL olan mesken su tarifesini Haziran ayında 37,80 TL’ye yükseltti. Gelen zamma tepki gösteren vatandaşlar 'Eski Ülker Cem Kaplan gitti yerine yeni Ülker Cem Kaplan geldi' siteminde bulundu.

0-15 m³ arasında su tüketen aboneler için geçerli olan ve Şubat 2025’te 22 TL olan mesken tarifesi, ilk olarak 33 TL’ye, ardından Haziran ayı itibariyle 37,80 TL’ye yükseltildi. 30 m³ ve üzeri tüketim yapan vatandaşlar ise kademeli tarifeye geçerek suyun m³’ünü 41,23 TL'ye kullanmak zorunda kalıyor. Bu da bir çok aileyi olumsuz yönde etkiliyor.

İŞ YERİ ZAMMI ALDI BAŞINI GİDİYOR

Gelen zamlar üzerine iş yeri aboneleri kullandıkları su miktarının yüzde 50'si kadar atık su bedeli ödeyecek. 0-15 m³ arasında su tüketen iş yeri aboneleri 50,27 TL, 15-30 m³ arasında su tüketen iş yeri aboneleri 55,34 TL, 30 m³ ve üzeri su tüketen iş yeri aboneleri ise 1 m³ kullanım bedeli olarak VASKİ'ye 60,92 TL ödeme yapacak.

İLK İCRAATI TEHDİT OLMUŞTU

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geçici olarak VASKİ Genel Müdürlüğü'ne atanan Emre Eşme, göreve başlar başlamaz vatandaşların borçlarını ödemesini istediğini belirterek tüm kullanıcılara sert bir mesaj gönderdi. Borçlarını ödemeyen vatandaşlara icra başlatacaklarını duyuran Eşme, başta AK Partili yetkililer olmak üzere tüm vatandaşların tepkisini almıştı.

SESSİZLİĞİNİ ZAM İLE BOZDU

Vatandaşlara gönderilen icra mesajları sonrası 'uyarı' alan Eşme, bir süredir sessizliğe bürünmüştü. Sessizliğini suya zam üzerine zam yaparak bozan Eşme, kentte yeni tepkilere yol açtı.

Büyükşehir'e yeni atanan Genel Sekreter Ulaş Akhan'ın 'tedbir ve tasarruf' anlayışına ayak uyduramayan Eşme'ye milletvekillerinin de tepkili olduğu biliniyor.