Wanhaber / Ramazan Çetin

İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesinde bulunan 500’lük içme suyu hattında arıza meydana geldi. Oluşan arazi nedeniyle VASKİ tarafından bazı mahallelerde su kesintisi uygulandı.

Sabah 08.45’te uygulanan su kesintisi saat 19.45’e kadar devam edecek. Kesintiden Sıhke TOKİ, Bostaniçi TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Kıratlı, Karpuzalan, Hamurkesen, Gündoğdu ve Bostaniçi Mahalleleri etkilenecek.

VASKİ ekipleri su kesintisine müdahale ederken, arızanın giderilmesinin ardından yeniden suların verileceği belirtildi.