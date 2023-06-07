Van'ın muhtelif bölgelerinde yer alan hasarlı binalar, kontrollü bir şekilde yıkılırken, daha önceki yıkımı gerçekleştirilen binaların yerine ise yeni yapılar inşa ediliyor.

2011 yılında meydana gelen iki büyük depremin ardından hasarlı olan birçok binanın yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda kent merkezinde hasarlı olan binalar tek tek yıkılıyor. Van'da yaklaşık olarak 12 yıl önce meydana gelen iki büyük depremin ardından hasarlı olan birçok binanın yıkımı devam ediyor. Bazı binaların ise eskidiği ve kullanım ömrünü tamamladığı için yıktırıldığı belirtiliyor.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen iki büyük depremin ardından binlerce bina hasarlı duruma gelmişti. Bazı binalar yıktırılırken, uzun süre geçmesine rağmen bazı yapıların yıkımı ise yapılmamıştı. Depremin üzerinden 122 yıl geçmesine rağmen kentte hala yıktırılmayan binlerce yapı olduğu ifade ediliyor.

Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir bina da hasarlı olduğu için yıktırılıyor. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra söz konusu bina dikkatli bir şekilde yıktırılıyor. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen 7,2 ve 5,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında 644 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş ise yaralanmıştı.

Van depreminin üzerinden 12 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, kent merkezinde birçok noktada hasarlı binalar halen yıktırılmayı bekliyor. Bu kapsamda Van depreminde ağır hasar alan ve yıktırılan binaların yerinde ise yenileri yükseliyor. 2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yerle bir olurken, birçok bina ise ağır hasar almıştı.

Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, kent genelinde halen depremin izleri devam ediyor. 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor.

Van bölge gazetesi