İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünde sakatlıklar can sıkıyor. Ligin ilk devresinde son haftaya girilirken siyah – kırmızılılarda sakatlık yaşayan futbolcuların son durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Temsilcimizde tecrübeli teknik adam Osman Zeki Korkmaz, kadroda çok sayıda eksik oyuncu bulunduğunu belirterek süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını ifade etti.

“ÇOK FAZLA EKSİĞİMİZ VAR”

Korkmaz, sakat futbolcularla ilgili yaptığı açıklamada, “Erdi Dikmen, Hasan Bilal, Mehmet Maniş, Bekir Can Kara ve Batuhan Kör, bu oyuncularımız sakat, Hatayspor maçında olmayacaklar. Jefferson Nogueira Junior sakat oynuyor ve büyük bir karakter ortaya koyuyor. Francesc Crespi Regis sakat. Anestis Vlachomitros sakat. Çok fazla eksiğimiz var” dedi.

2 FUTBOLCUNUN DURUMU BELİRSİZ!

Teknik Direktör Korkmaz, Anestis Vlachomitros ve Francesc Crespi Regis’in Atakaş Hatayspor maçında oynayıp oynayamayacağının henüz netleşmediğini, bu iki oyuncunun durumunun maç günü belli olacağını vurguladı.

“BİR-İKİ HAFTA İÇİNDE SAKATLIK SAYISININ AZALACAĞINI UMUYORUM”

Sakatlıkların artmasında bazı dış etkenlerin de rol oynadığını dile getiren Teknik Direktör Korkmaz, tesis ve zemin sorunlarına dikkat çekerek, “Kuvvet salonu konusunda sorunlarımız vardı. Geçen hafta dışarıdan bir salon kiraladık ve haftada en az bir gün oradayız. Aynı statta hem maç hem antrenman yapmak zemini yoruyor. Bu da sakatlıklarda etkili oluyor. Tüm bunları minimize etmeye çalışıyoruz. Bir-iki hafta içinde sakatlık sayısının azalacağını umuyorum” diye kaydetti.

“OYNAMADAN TECRÜBE KAZANILMAZ”

Genç oyunculara şans vermekten çekinmediklerini ifade eden İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Genç oyunculara yer veriyoruz. Sahada bir şey yapabildiğini gördüğümüz futbolcuya tereddüt etmeden forma veriyoruz. Oynamadan tecrübe kazanılmaz.” açıklamasında bulundu.

Ara dönem transferi hakkındaki soruya da cevap veren tecrübeli teknik adam, “Önceliğimiz Hatay ile oynayacağımız maçtır. Yeni transfer görüşmeleri var ama kesin bir şey söyleyemem.” ifadelerine yer verdi.

“VANSPOR’UN HEDEFİ, KEYİF VEREN BİR TAKIM OLMAK”

Uzun vadeli hedeflere de değinen Teknik Patron Korkmaz, “Hayatta felsefik olarak bulunduğum yerden mutlu olmaya çalışan bir insanım. Amatör bir takımda da çalıştım, orada da aynı heyecan vardı. Nerede olduğumuz önemli değil, önemli olan bulunduğumuz andan keyif almak. Vanspor’un öncelikli hedefi 1. Lig’de keyif veren, söz edilen bir takım olmaktır. Bu yolda ilk adımı attık. Bunu başarabilirsek gerisi zaten gelecektir.” dedi.