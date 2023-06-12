WanHaber – Mehmet Salih Giyci

TFF 2. Lig’de mücadele eden Vanspor FK yeni sezon öncesi olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Saat 18:00’de Elit World otelde gerçekleştirilen genel kurul toplantısında birçok konu konuşulurken, yeni yönetim belli oldu.

Tek liste ile gidilen seçimde, Vanspor’un yeni başkanı yeniden Feyat Kıyak olurken, yeni yönetimin asil üyeleri, Erol Temel, İsmail Ayaz, Nazım Akyüz, Halil Pektaş, Nizamettin Kutur, Gökhan Durmaz, Bülent Çiftçi, Onur Yıldırım, Mehmet Naci Çiftçi, Gökhan Bayramoğlu, Bahattin Kıyak, Gökhan Hanoğlu, Vedat Dursun, Fehim Güney, Murat Antika ve Uğur Tunçdemir oldu.

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

“Necatin Demir, Orhan Tolga, Zahit Bulut, Fikret Beler, Adil Kıyak, Nihat Kartal, Fuat Özdağ, Semih Tan, Ruknettin Bildirici, Ersin Temel, İlyas Işıkçı, Murat Tuncay, Metin Tunçdemir, Emre Kaçmaz, Kenan Fidan”

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

Mehmet Yıldız, Yılmaz Kılıç, Kurtuluş Ayaz.

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

Emrah Dağ, Mustafa Kaya, İbrahim Enterili.

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ:

Gürgin Kant, Ömer Faruk Hanoğlu, Sadık Haşimoğlu.

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ:

Fatih Tuncer, Gökhan Ergenç, Celal Yavuzer.