Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda Çimentaş Elazığspor ile karşılaştı. Hakem değişikliğinin uzun süre tartışıldığı maçta Artı Değer Van Spor FK, 8 futbolcusunun sarı kart görmesi gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

PFDK’ya sevk kararında; “Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü’nün 08.02.2025 tarihinde oynanan Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü idarecisi Bayram Oral’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ‘tedbire uymaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 09.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” denildi.