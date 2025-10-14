Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. ile karşılaşacak. Her iki takım da maç için hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da heyecanla maç gününü beklemeye başladı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin galibiyet parolasıyla çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu.

Van Spor FK – Pendikspor maçında kale arkası bilet fiyatları 150 TL, maraton – kapalı tribün bilet fiyatları ise 300 TL olarak belirlendi. Biletlerin yarından itibaren satışa sunulacağı öğrenildi.

Biletler ‘biletinial’ uygulaması üzerinden alınabiliyor.

Karşılaşma 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak.