Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK, forvet hattını güçlendirmek için yeni bir golcüyü kadrosuna kattı.

Daha önce wanhaber.com olarak haberini “Okan Eken Van Spor ile anlaştı” diyerek duyurduğumuz transfer nihayete erdi.

Artı Değer Van Spor FK, GMG Kastamonuspor’un golcüsü Okan Eken ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Okan Eken’in bu sezon 10 golü bulunuyor ve Beyaz Grup’ta gol krallığı yarışında 2. sırada yer alıyor.

Transfere ilişkin olarak Artı Değer Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Kulübümüz, Kastamonuspor forması giyen tecrübeli forvet Okan Eken ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hücum hattımıza dinamizm ve bitiricilik katacak Okan Eken’e aramıza hoş geldin diyor, Vanspor formasıyla başarılar diliyoruz!” denildi.

Yeni transfer Okan Eken, kulüp başkanı Erol Temel ve göğüs sponsoru ve As Başkan Turgut Fırat ile birlikte resmi sözleşmeye imza attı.