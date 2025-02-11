Artı Değer Van Spor FK, yarın (12.02.2025) sahasında Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıkları sürerken, yönetim yarın ki maç için taraftarlara jest niteliğinde bir karar aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Elazığspor ile karşılaşan ve maç sonrası saldırıya uğrayan Van Spor’u kente gelişinde sabaha kadar bekleyen ve destekleyen taraftarlara teşekkür eden Kulüp Başkanı Erol Temel, yarın ki maçın da ücretsiz olacağını belirterek, tüm taraftarları takıma destek vermeye davet etti.

Ayrıntılar gelecek…