İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü bugün sahasında Atakaş Hatayspor’u ağırlıyor. İlk devrenin son karşılaşması öncesinde hem Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz hem de taraftar grupları, Van halkına ve taraftarlara çağrıda bulundu.

KORKMAZ: “GÜÇLÜ BİR ATMOSFERİ STADIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, devre arasına iyi bir konumda girmek istediklerini belirterek tribün desteğinin önemine dikkat çekti.

Korkmaz, Van halkını maça davet ederek, “Devre arasına olabildiğince iyi bir noktada girmemiz gerekiyor. Bu nedenle Ümraniye maçındaki kadar güçlü bir atmosferi stadımızda görmek istiyoruz. Ben de İstanbul ve Ankara’dan birkaç arkadaşımı maça davet ettim. Tüm Vanlılardan ricam; maça bir kişi geliyorsa yanına bir kişi daha alsın.” dedi.

GÖLKENTLİLER: “HER ZAMANKİ YERİMİZDE, EVİMİZDE BULUŞUYORUZ”

İmaj Altyapı Van Spor FK taraftar grupları da Atakaş Hatayspor maçı öncesi tribünleri doldurmak için çağrıda bulundu. Gölkentiler Taraftar Grubu, yaptığı açıklamada, “Gölkentiler taraftar grubu olarak tüm halkımızı saat 16.00’da stadyuma davet ediyoruz. Her zamanki yerimizdeyiz. Evimizde buluşuyoruz” diye kaydetti.

KARAKOBRALAR: “TAKIMIMIZ SAHADA, BİZ TRİBÜNDE MÜCADELE EDELİM”

Karakobralar Taraftar Grubu ise Vanlılara birlik çağrısı yaparak, “Haydi Van! Tribünleri siyah-kırmızıya boyayalım. Takımımız sahada, biz tribünde mücadele edelim. Hep birlikte zafere” sözleriyle taraftarı maça davet etti.