Kırmızı siyahlı Van ekibi, geçtiğimiz hafta İstanbulspor A.Ş deplasmanında önemli bir galibiyeti alarak hanesine 3 puan yazdırmış ve yeniden puan sıralamasında yükselişe geçmişti.

İmaj Altyapı Van Spor FK, sahasında ağırlayacağı Hatay ekibini taraftarı önünde mağlup ederek devre arasına moralli girmek istiyor.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kendi tesislerinde maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı temsilcimiz, maç saatini beklemeye başladı.

Bugün oynanacak müsabakayı tribünlerden takip edemeyecek olan sporseverler maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor.

MAÇI CANLI YAYINLAYACAK KANALLAR

İmaj Altyapı Van Spor FK - Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma, bugün Van Atatürk Şehir stadyumunda oynanacak. Saat 16.00’da başlayacak olan maç; TRT Spor, BeIN SPORTS 2 ve Tabii kanallarından canlı olarak yayınlayacak.