Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur ilk maçında sahasında konuk ettiği Çimentaş Elazığspor’u 4 – 1 mağlup etmeyi başardı.

Rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakalayan temsilcimiz, performansı ile de dikkat çekti. Artı Değer Van Spor FK’nin güzel oyunu ve farklı galibiyeti, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Van gündeminin ilk sırasına yerleşen Vanspor FK, 26 Mayıs günü Elazığ’da rövanş maçını oynayacak.