Daha önce hava koşullarından dolayı ertelenen 24. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahasında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşacak. Taraftarı karşısında Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

Her iki takım için de önemli olan maçta ilk 11’de sahaya çıkacak futbolcular belli oldu.

Maça temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK: Abdulsamed Damlu, Yusuf Abdioğlu, Onur Özcan, Medeni Bingöl, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Serkan Odabaşoğlu, Mert Örnek, Bekir Can Kara, Okan Eken ilk 11’i ile başlayacak.

Artı Değer Van Spor FK’nin yedek kulübesinde ise Servet Ölmez, Burak Kavlak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Ayberk Kaygısız, Ahmet Eren, Massıs Gülük, Hasan Bilal, Samed Ali Kaya, Harun Kavaklıdere, Batuhan Kör yer alacak.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ise sahaya: Özgün Ali Köklü, Emre Öztürk, Abdullah Çelik, Mert Çayir, Atalay Yıldırım, Arda Hacısalihoğlu, Sirac Susancak, Alperen Pak, Yiğit Emre Çeltik, Talha Bulut, Caner Hüseyin Bağ ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekibin yedek kulübesinde yer alacak isimler ise şu şekilde; Oğuz Çalışkan, Oğuz Kocabal, Furkan Yaman, Aykut Emre Yakut, Muhammed Eren Arıkan, Yusuf Onur Arıkan, İsmail Tarım, Hüseyin Çakmak ve Ramazan Çevik.