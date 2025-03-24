Dermatoloji Uzmanı Dr. Betül Tali, Vanlıların en sık rastladığı cilt sorunlarına dikkat çekti. Güneşin cilt üzerinde erken yaşlanmaya ve çeşitli sorunlara neden olduğunu ifade eden Tali, Vanlılara önemli uyarılarda bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Betül Tali, “Van’da en çok yapılan cilt işlemleri leke tedavisi üzerine oluyor. Bunun nedeni de Van’da güneş ışınlarının çok dik açıyla geliyor olması ve aynı zamanda kış aylarının da zor ve çetin geçmesine bağlı oluyor. Van, hem yaz hem de kış mevsimlerinde insanların cildinde lekelerin oluşmasına çok meyilli bir havaya sahip. Leke tedavisi cilt üzerinde uygulanan en zor tedavi yöntemlerinden biridir. Ciltte yanlış faaliyet gösteren pigmentleri normal haline getirebilmek biraz zorlu olabiliyor, bundan dolayı lekeler üzerinde kombine tedaviler uygulamayı tercih ediyoruz. Cilt lekelerinden rahatsız olan kişiler genelde mezoterapi, PRP, fraksiyonel lazer, glutatyon ve buna benzer tedavi yöntemlerini kombinleyerek kişinin cilt durumu veya ihtiyacına göre yol haritaları çizilebiliyor.” ifadelerine yer verdi.

YANLIŞ UYGULAMALARA KARŞI UYARDI!

Uygulanan yanlış tedavi yöntemlerinin zararlarına değinen Dr. Tali, “Çoğu yerde olduğu gibi Van’da da karşılaştığımız sorunlar olabiliyor. Ehli olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalarda; kimyasal peelingler üst tabakadaki lekeler kaldırılmaya çalışılırken, cildin bariyeri tamamen zedelenip pigmentlerin daha kötü çıkmasına sebep olabiliyor. Orijinal olmayan dermapenlerin, ARC ve yanlış uygulanan yanlış kimyasal peeling işlemleri de sıkça rastlanılan bir durum.” diye konuştu.

Yanlış uygulamaların kişinin psikolojisine büyük zarar verdiğini ifade eden Dr. Betül Tali, “Yanlış uygulamalarla beraber kişinin cildinde daha büyük problemler görünür hale gelebiliyor, bu da hastanın ruh sağlığını da aynı zamanda büyük oranda etkileyebiliyor. Önemli olan bir diğer husus da yanlış uygulamalarla beraber ciltteki hassasiyetin artışı, bu da ciddi hastalıklara sebep olan etkenlerden biri olabiliyor. Yapılan araştırmalara göre erken deri yaşlanması belirtilerinin % 90’ını güneşten yayılan ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan oluyor” dedi.

Ultraviyole ışınlarından korunarak cilt kanseri ve buna benzer hastalıklardan önüne geçmek için güneş kreminin önemini anlatan Dr. Betül Tali, “Vatandaşlar profesyonel cilt bakımları yapamayacaklarsa bile kendilerine bir hekim olarak yapacağım en büyük öneri şu olacaktır; her gün düzenli olarak güneş koruyucu kullanılması. Aynı zamanda gün içinde de belli aralıklarla güneş koruyucu kullanılmalı. Çünkü güneş ışınlarına fazlaca maruz kalmak kansere neden olabiliyor.” dedi.