VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını bugün de sürdürecek. Çalışmalar kapsamında Van'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara yeniden enerji verilecek.
Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün enerji kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:
BAŞKALE:
08.00 -16.00 saatleri arasında; Yeni, Belencik, Kovalıpınar Mahallelerinde
TUŞBA:
09.00 -17.00 saatleri arasında; Adıgüzel, Atmaca, Ermişler, Akçift, Esenpınar, Otluca, Akçaören, Bardakçı, Yeşilköy, Aşıt, Koçköy, Sağlamtaş, Satıbey, Bağdaşan, Ocaklı, Özkaynak, Karaağaç, Kumluca, Ayanıs, Dilimli, Gülsünler, Yumrutepe, Değirmenözü, Kolsatan, Özyurt, Pirgarip, Ağartı, Göllü, Meydancık, Şahgeldi, Gedikbulak, Hıdırköy, Şemsibey, Dağönü, Güvençli, Halkalı, Kasımoğlu, Yaylıyaka, Yeniköşk, Alaköy, Yeşilsu, Çakırbey, Çolpan, Tabanlı, Derebey, Mollakasım, Tevekli, Yemlice Mahallelerinde
12.00 -17.00 saatleri arasında; Beyüzümü Mahallesinde
İPEKYOLU:
12.00 -17.00 saatleri arasında; Aşağıgölalan, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz, Yukarı Gölalan, Bostaniçi, Yukarı Güneyce Mahallelerinde
SARAY:
12.00 -17.00 saatleri arasında; Çakmakköy, Kurucan, Zincirkıran, Baltepe, Kapıköy, Beyarslan, Kazımpaşa, Karahisar, Kekikdüzü, Keçikayası, Örenburç, Yeşilağaç, Bakışık, Çartak, Yamanyurt, Sırımlı, Atatürk, Dolutaş, Mahmudiye, Feritmelen, Kargalı, Kepir, Çaybağı, Değirmigöl, Kazlıgöl, Koçbaş Mahallelerinde
MURADİYE:
12.00 -17.00 saatleri arasında; Uşçu, Akbulak, Dağören, Erişen, Sürüyolu, Sarımemet, Çakmak, Esenkoç, Doğangün, Akçaçay, Otlakbaşı ve Kelle Mahallelerinde
ÖZALP:
12.00 -17.00 saatleri arasında; Damlacık, Emek, Yukarıyorganlı, Yavuzlar, Yarımkaya, Boyaldı, Dönerdere, Eğribelen, Sugeçer, Bodurağaç, Çırakköy, Dorutay, Hacıali, Kaşıkara, Yukarıtulgalı, Kalecik, Yukarıbalçıklı, Yumruklu, Çavuşlar, Mahmudiye, Aşağımollahasan, Boğazkesen, Kırkçalı, Gözdeğmez, Aşağıyorganlı, Çubuklu, Sağmalı, Yünkuşak, Aşağıba ,Hacıkışlak, İstasyon, Mehmetalan, Mollatopuz, Aşağıakçagül, Kargalı, Aksorguç, Aşağıkoçkıran, Sarıköy, Seydibey, Tepedam, Altınboğa, Eskı Emek, Oymaklı, Savatlı, Aşağıtulgalı, Cumhuriyet, Dağdeviren, Günyüzlü, Şehittepe, Şemsettin Mahallelerinde.Kaynak: WanHaber / Oktay Dincer