Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan programda, jürilerin Keledoş’u iştahla tattığı anlar gündem oldu. Görüntüler yüz binlerce kez izlenirken, Toktamış, Van’ın kültürünü en iyi şekilde tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Keledoş’un, Van’a özgü Taptapa ekmeği eşliğinde sunulduğu programda, jüri üyeleri yemek hakkında Toktamış’tan detaylı bilgi aldı.

HAVACILIĞI BIRAKIP MUTFAKTA YER ALDI

Van’ın yerli esnaflarından Şefik Toktamış’ın oğlu ve iş insanı Fatih Dülger’in damadı olan Enes Toktamış, kariyer yolculuğunda cesur bir karar alarak uçak hostesliği ve sivil havacılık kabin hizmetleri eğitimini yarıda bıraktı. Tutkusunun peşinden giderek mutfağa yöneldiğini ifade eden Toktamış, Van’ın Gölbaşı Caddesi’nde, Kent Park’ın karşısında “Chef Enes Restaurant” adıyla kendi restoranını açtı.

ZENGİN MENÜYLE LEZZET ŞÖLENİ

Restoranında Türk ve dünya mutfağından lezzetler sunan Toktamış, “İşlerimiz oldukça iyi. Özellikle Masterchef’te beni izleyenler merakla restoranımıza geliyor. Menümüzde Keledoş, Van içli köfte, ayran aşı gibi Van’a özgü yemeklerin yanı sıra Kayseri yağlaması, Eskişehir çi böreği, Erzurum su böreği, Ege ve Akdeniz salataları, farklı makarna çeşitleri ve sac tava gibi birçok lezzet var. Herkesi restoranımıza bekliyoruz.” dedi.

“BÖYLE BİR İLGİYİ BEKLİYORDUM”

Nişantaşı Üniversitesi'nde Acun Medya'da da eğitim gördüğünü aktaran Toktamış, “Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra MasterChef’e katılmaya karar verdim. Sözlü mülakatı geçtim ve birinci turda keledoş yapmaya karar verdim. Farklı yemeklerle de katılabilirdim ama Vanlı olduğum için önceliği Van’ın yöresel yemeğine vermek istedim. Hedefim tabii ki herkes gibi şampiyon olmak, ancak hata yapmadığım sürece kolay kolay eleneceğimi düşünmüyorum.” diye konuştu.

Vanlı şef Enes Toktamış son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Birinci turda şeflerle yöresel yemekler üzerine sohbet etme fırsatı da buldum. Farklı illerin meşhur yemekleri üzerine de konuştuk. Ayrıca, Dünya Mutfağı’ndan da konuştuk. Şu an öncelikli hedefim MasterChef’te ikinci turu geçmek. Ama dediğim gibi, MasterChef’te sunduğum yemeklerin aynısını, aynı özen ve sunumla restoranımızda da sunuyoruz. Aslında o stüdyoya da yabancı değildim. Öğrenciyken oraya gitme ve şeflerle tanışma fırsatım olmuştu. Bu yüzden böyle bir ilgiyi bekliyordum, kendime güveniyorum.”

Toktamış, başarı yolculuğunda kendisine destek olan Van halkına teşekkür ederek, kentin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarına devam edeceğini söyledi.