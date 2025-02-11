El emeği, göz nuru ile hazırladıkları ürünleri sergileyen ve satışını gerçekleştiren Vanlı kadınlar, bu şekilde aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

‘Hediyelik Ürünler Tanıtım ve Pazarlama Sergisi' ile sergiledikleri birbirinden güzel ürünler ile aile ekonomisine de katkı sunan kadınlar wanhaber’e değerlendirmelerde bulundu.

“İSTEĞE GÖRE DEKORATİF ÜRÜNLER ELDE EDİYORUZ”

8 kişilik bir ekip ile dekoratif mum ve dekoratif karton bardak üretimi yaptıklarını belirten kadın girişimci Hacer Doğan, “Farklı dekoratif şekilde çeşit çeşit ürünler hazırlıyoruz. Dekoratif karton bardak ve dekoratif mumlar yapıyoruz. Hazırladığımız tüm ürünler kozmetik alanında da kullanılabiliyor ve sağlık açısından uygun. Bu alanda kadın girişimcilerimiz diledikleri kokularda, renklerde, dekorlarda mumları kendileri tasarlayabiliyorlar.” dedi.

“KADINLARIMIZ KENDİLERİNE GÜVEN DUYSUN”

Yaptıkları çalışmanın aynı zamanda kadınlar için sosyal bir etkinlik olduğunu ifade eden Girişimci Doğan, “Genellikle işi atölyelerde yapıyoruz. Elimizden geldiğince işi evlere taşımak istemiyoruz. Bu işleri atölyelerde ve davet edildiğimiz atölyelerde gerçekleştiriyoruz. Okullarda, kreşlerde atölyelerimizi kurup oradaki çocukların isteklerine göre mumlar elde ediyoruz. İş hayatına atılmak isteyen, emek vermek isteyen kadınlarımız geri planda kalmasın. İsteyip de başaramayacakları bir iş yok. Sadece kendilerine güven duysunlar” sözlerine yer verdi.

“AMİGURUMİ BEBEKLER, ÇOCUKLAR TARAFINDAN İLGİ GÖRÜYOR”

Sergi hakkında konuşan kadın girişimci Rabia Pilge, “Uzun süredir ‘amigurumi’ bebekleri yapıyorum. Çocuklarımızın daha sağlıklı oyuncaklarla büyümesini istediğimiz için bu yolda ilerlemeyi amaçlıyoruz. Yaptığımız ürünleri sıkı iğne tekniğiyle örerek yapıyoruz. Çantalar, çiçek buketleri, battaniyeler hazırlıyoruz. Tamamını el emeğiyle hazırlıyoruz. Tamamen kendimize has teknikler ile hazırlıyoruz. Hepsi büyük bir zahmetle ve emekle hazırlanıyor. Yapmış olduğum ürünleri tek başıma ve ev ortamında hazırlıyorum. Bu ürünler ile aile ekonomisine katkıda bulunuyorum. Küçük bir bebek yapımı bir günümü alırken bazı bebek çeşitleri ise bir haftalık zaman alabiliyor. Yorucu ama zevkle, heyecanla büyük emek vererek hazırlıyorum. Satışları da online üzerinden yapıyoruz. Özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi de görüyor.” ifadelerine yer verdi.

“VAN VE URARTU TEMALI ÜRÜNLER HAZIRLIYORUZ”

Urartu ve Van temalı çini ve seramik çalışmalarını yaptığını belirten kadın girişimci Zeynep Özalp ise, “Bir hediyelik eşya mağazasında ürünler sergiliyoruz. 15 kişilik ekip ile mağaza atölyesinde çalışmalar hazırlayarak satış yapıyoruz. Özellikle Van ve Urartu temalı yöresel temaları işlemeye çalışıyoruz. Çini ve seramik üzerine daha fazla yoğunlaşıyoruz. Sanata meraklı olduğum için daha önce İstanbul ve İranlı hocalardan 3 yıl boyunca eğitim aldım. Aldığım eğitimlerden sonra çini ve seramik üzerine yoğunlaştım. Büyük emekler sarf ederek çalışıp kazanç elde ediyoruz. Bu şekilde hem Vanlı kadın arkadaşlarımızı iş hayatına alıştırıyor hem de aile ekonomisine katkı sunmaları yönünde destek sunmuş oluyoruz.” dedi.