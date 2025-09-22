Küçük yaşlardan itibaren kendi işini kurmanın hayalini kuran Sarı, eşi Lütfü Sarı'nın desteğiyle bu hayalini gerçekleştirmek için 2014'te Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurdu.

Projesi kabul edilen ve iki kurumdan hem bina hem de makine desteği alan Sarı, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alanda günlük 2 ton kuruyemiş işleme, paketleme ve depolama kapasitesine sahip fabrika kurdu.

Çiftçilerden alınan ay çekirdeği, ceviz, fıstık, badem, leblebi ve fındık gibi 86 çeşit kuruyemiş, fabrikadaki son teknolojik makinalarda işleniyor, ürünler siparişle çevre illerdeki zincir marketlere gönderiliyor.

Fabrikasında 50 kişiye de iş imkanı sağlayan kadın girişimci, ekonomiye ve istihdama daha çok katkı sunmak için işini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Sarı, AA muhabirine, girişimlere başlamadan önce araştırma yaptıklarını, bölgenin böyle bir ihtiyacının olduğunu belirledikten sonra fabrika kurduklarını söyledi.

Devlet desteğiyle kurdukları fabrikanın kapasitesini her geçen yıl daha da arttırdığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyük bir destek verdi. Allah razı olsun. Hem yerel hem de zincir marketlerle çalışıyoruz. İlk yıllarda küçük bir fabrika olarak başladık. Tesisimiz devlet desteğiyle büyümeye başladı. Alet, ekipman, makine ve personel desteği alıyoruz. Her alanda destek görüyoruz. Şu an güzel bir yerdeyiz. Ürünlerimizi çiftçilerden temin ediyoruz.

Fabrikamıza getirdiğimiz ürünleri son teknolojik makinalardan işleyerek tüketime hazır hale getiriyoruz. Ürünleri sınıflandırarak makinalarda kavurma işlemlerini yaptıktan sonra paketleme ünitesine gönderiyoruz. Halihazırda yerel ve çevre illerdeki marketlere, toptancılara ürünlerimizi gönderiyoruz. Ürünlerimiz taze ve kaliteli olduğu için çok tercih ediliyor. Güzel dönüşler alıyoruz. Çalıştırdığımız 50 işçimiz için devletimizden destek almaya devam ediyoruz. Sigorta primlerinden faydalanıyoruz."

"Kapasitemizi daha da artırmayı hedefliyorum"

Kadınların istihdamına öncelik verdiklerini ifade eden Sarı, "Özellikle kadınlarımızın makinaların kullanımını öğrenmelerini, meslek sahibi olmalarını çok istiyorum. Bu konuda çok hassas davranıyorum. Kadın çalışanlarımızın ayakları üzerinde durmalarını sağlamaya çalışıyorum. Kapasitemizi daha da artırmayı hedefliyorum. Kadınların her alanda güçlenmesi, daha güzel nesillerin yetişmesi demek. İleriki süreçte kadın çalışan sayımızı daha da artırmayı hedefliyorum. Bize destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ederim." diye konuştu.