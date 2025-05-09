Sosyal medya yayınları ve ilginç shane şovlarıyla gündeme gelen Murat Övüç, dini değerleri aşağılayan paylaşımı nedeniyle emniyet engeline takıldı.

Ocak ayının başında uçakta türban taktığı anları anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşan ve "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanan Övüç, kısa süre sonra dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

Övüç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

"KİN VE DÜŞMANLIĞA YÖNLENDİRİCİ"

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç’ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.

"ŞAKA AMAÇLI YAPTIM"

Şüpheli Övüç’ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek ‘’Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur’’ dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç’ün ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.