Bitlis Adilcevaz'da kış boyunca soğuk hava ve kar nedeniyle ahırlarda kalan hayvanlar, baharın gelişiyle otlatmaya çıkarıldı.

Yaylada geçirdikleri süre boyunca peynir, yoğurt, süt ve tereyağı üreten besiciler, hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de fazlasını satarak geçimlerini sağlıyor.

7 AYLIK YAYLA SERÜVENİ BAŞALDI

Kuzularıyla birlikte otlayan koyun sürüleri bölgeye renk katarken, besiciler de 7 aylık yayla serüvenine başladı.

"KASIM AYINDA GERİ DÖNECEĞİZ"

Besicilerden Mezher Çınar, kış şartlarının ve nisan yağmurlarının kendilerini etkilediğini belirterek, "Hayvanlarımızı ancak şimdi yaylaya çıkarabildik. 7 ay boyunca burada kalacağız. Peynirimizi, sütümüzü, yoğurdumuzu burada üretip satıyoruz. Çobanların ücretlerini ödüyoruz. Kasım ayında tekrar şehre döneceğiz." dedi.