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WanHaber - ÖZEL

Vanlı çiftçilerin zorlu ot biçme ve taşıma mesaisi sona erdi.

Hayvanların kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için ot biçen çoğu çiftçinin mesaisi 1 ay önceden biterken, bazı çiftçilerin tarlasını sulayarak fazla hasat elde etmesinden dolayı mesaisi uzadı.

Mesaisi sona eren çiftçiler traktör yardımı ile tarlalardan taşıdıkları yonca balyalarını, kışın hayvanlarını rahat besleyebileceği alanlara bırakarak hazır hale getirdi.

Bu yıl sıcak havalara rağmen büyük emek sarf eden çiftçilerin, gelecek yıl haziran ayı itibari ile mesaisi yeniden başlayacak.

Haber: Mehmet Salih Giyci