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Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi kapsamında çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ülke için hayati öneme sahip olan sektörlerin başında gelen tarımın Van'da daha iyi noktalara gelmesi için desteklerini sürdüren Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamda çiftleri desteklemeye devam ediyor.

Van'ın tarım ve hayvancılıkta hak ettiği yere gelmesi için çabalayan Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu kapsamda çiftçilere, tohum, ilaç, gübre, mazot, ekipman ve danışmanlık desteği vermeye devam ediyor. Kentteki tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için çabalayan Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Vanlı çiftçilere %75 hibe destekli buğday-arpa tohumu desteği veriyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü boş, nadasa bırakılan, atıl durumdaki alanların yeniden üretime kazandırılması için kentte çalışmalarını yürütürken, %75 hibe destekli buğday-arpa tohumuna başvurular için şartlar da belli oldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın himayelerinde Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçtiğimiz yıl 40 milyon civarında buğday-arpa tohumu desteği verilirken, bu yıl da 40 milyon civarında destek sağlanacak.

"EKİM ALANLARI TEKER TEKER KONTROL EDİLECEK"

Destekle ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, "Van'daki tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi kapsamında çalışmalarımızı ve desteklerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimize, tohum, ilaç, gübre, mazot, ekipman ve danışmanlık desteği vermeye devam ediyoruz.

Bu yıl çiftçilerimize %75 hibe destekli buğday-arpa tohumu dağıtıyoruz. Atıl durumdaki alanların yeniden üretime kazandırılması için çabalıyoruz. İlimizin tarım ve hayvancılıkta hak ettiği noktaya gelmesi gerekiyor. 06.09.2023-21.09.2023 tarihleri arasında %75 hibe sertifikalı buğday, arpa tohumu veriyoruz.

Bu destekten faydalanmak isteyen çiftçilerimiz müracaatlarını bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerine yapabilirler. Geçen yıl bu destekten yararlananlar bu yıl yararlanamayacak. En fazla 50 dönüm (1000 kg) için başvurabilir. Bu yıl mutlaka bu tohumu ekeceğine dair taahhütname vermeleri gerekiyor. %25 çiftçi katkısı hemen yatırılıp dekont ilçe müdürlüğüne verilecek.

Bu destek Van ve ilçelerinde ikamet eden ve arazisi Van ili sınırları içerisinde olanlara verilecek. Van'ın dışına götürülemez. Ekim alanları teker teker kontrol edilecek. Ekmeyen çiftçilerden %100 tohum bedeli faizi ile alınacak ve hakkında yasal işlem yapılacak" ifadelerine yer verdi.

van bölge gazetesi