Van, yaz aylarının başlamasıyla birlikte uzun süredir devam eden uçak sorununun gölgesinde. Özellikle Van Ferit Melen Havalimanı’nın sadece Van halkına değil, çevre iller ve İranlılar tarafından da tercih edilmesi, kentin hava yolu ulaşımındaki eksiklikleri daha da belirgin hale getiriyor. Pandemi sonrası artan seyahat talebine karşılık veremeyen havalimanı, bayram yoğunluğunda ve Van Kültür Yolu Festivali süresince yaşanan uçuş iptal ve rötarlarıyla gündeme geldi.

Turizmci Murat Beyaz’dan Çarpıcı Açıklamalar

Turizmci Murat Beyaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Van Ferit Melen Havalimanı’nın artan nüfus ve seyahat taleplerini karşılayamadığını, bilet bulma zorluğu ve yüksek fiyatlar nedeniyle insanların seyahat özgürlüğünün kısıtlandığını” vurguladı. Beyaz’a göre, Van’ın ekonomik açıdan zayıf olduğu düşünülürse, iç hat bilet fiyatlarının dünya standartlarının çok üzerinde olması da ayrıca eleştiriliyor.

Van Kültür Yolu Festivali’ne katılmak isteyenlerin bile bilet bulamadığına dikkat çeken Beyaz, “Festival için önceden yapılan uyarılara rağmen uçuş seferlerinin yetersiz kalması, Van’ın tanıtımı ve festivalin ulusal ölçekte etkinliğine zarar veriyor” dedi.

Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi

Kentteki bu kronik uçuş sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Beyaz, “Radikal önlemler alınmadığı sürece sorunun devam edeceği” uyarısında bulundu. Vanlılar, sosyal medyada da uçuş krizine ilişkin tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Bu sorunların ivedilikle ele alınması ve çözüme kavuşturulması, Van’ın hem turizm potansiyelini artıracak hem de yerel halkın seyahat özgürlüğünü geri kazanmasını sağlayacaktır.