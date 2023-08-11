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WanHaber – ÖZEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üst kademe kamu kurumu yöneticiliklerine yapılan atama kararnamesi Remi Gazetede yayımlandı.

Yapılan atama kararlarına göre Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma Bakanlıklarının üst kademe kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı.

Atama kararına göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne Van eski Valisi İbrahim Taşyapan atandı.

İbrahim Taşyapan kimdir?

28 Haziran 1964 Kayseri doğumlu olan İbrahim Taşyapan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Göynücek, Şavşat, Karapınar Kaymakamları, Bayburt ve Rize vali Yardımcılıkları, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü yapmıştır.

Bakanlar Kurulunun 2013/4699 sayılı vali atamalarına ilişkin kararın ardından 9 Mayıs 2013’te Resmi Gazete’de Bingöl Valiliğine atandığı kamuoyuna duyuruldu. 19 Şubat 2015 tarihli kararnemeye göre 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Van Valiliğine atanan İbrahim Taşyapan, 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan karara göre Merkez Valiliğine atandı.

İbrahim Taşyapan, 11 Ağustos 2023 tarihli Remi Gazete’de yayımlanan karara göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü olarak atandı.

Fatma Öztürk