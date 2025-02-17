Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kamuoyuna sunulan verilerde Van’a ait Spor Kulübü ve Spor A.Ş. sayısı da belli oldu.

2024 yılında Van’da herhangi bir spor kulübü dondurulmamışken, faal durumda olan toplam spor kulübü sayısı ise 240 olarak kayıtlara geçti.

İstatistiklere göre 2024 yılında ülkemiz genelinde bulunan toplam kulüp sayısı 26 bin 120 oldu. Faal durumda olan kulüp sayısı 25 bin 930 olurken, dondurulan kulüp sayısı ise 190 oldu.

En fazla kulüp donduran il Manisa olurken, en fazla faal durumda kulübü bulunan il ise 5 bin 720 ile İstanbul oldu.

En az faal durumda olan takıma sahip il ise 24 kulüp ile Tunceli oldu.