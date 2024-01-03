Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van il genelinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri konusunda bir önceki yıla göre ciddi başarılar sağlandı. Sağlık yatırımlarının yanında, tanı ve tedavi sürecinde de önemli adımların atıldığı Van’da; kanser taramaları, anne-bebek takipleri, il dışı sevklerin düşürülmesi, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesinin artırılması gibi birçok çalışma yapıldı.

Konuya ilişkin konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentteki sağlık hizmetini birinci basamak korucu sağlık hizmeti, ikinci ve üçüncü basamak tedavi edici ile acil sağlık hizmetleri olarak 3 ana bölüme ayırdıklarını belirtti. 2023 yılında sadece birinci basamakta 6,2 milyon hasta muayenesi yapıldığını ifade eden İl Müdürü Tosun, “Koruyucu sağlık hizmetleri adına ilimizdeki bebeklerin aşı takiplerini yapmaktayız.

Elimizdeki bebeklerin ve çocukların yüzde 99'un aşılarını 2023 yılında tamamladık. Bunun haricinde kanser taramalarını erken evrede yapmaktayız. Bununla ilgili meme kanseri için mamografi çekimleri, servis kanseri için HPV dediğimiz örnekler alındı. 2023 yılı içerisinde yaklaşık 75 bin hastaya sahada kanser taraması hastanelere gelmeden yapıldı. Bununla beraber 75 bin hasta içerisinde de yaklaşık 45 tane hastamızın kanser tanısını daha hastaneye gelmeden erken evrelerde saplayıp ileri tedavi gerekmeden önceden tedavilerini yaptırdık” diye konuştu.

"2023 yılında iki anne ölümü gerçekleşti"

Anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacıyla birinci basamakta çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tosun, “2022 yılında ilimizde maalesef 7 anne ölümü gerçekleşmişti. 2023 yılına başlarken hedefimiz ilimizde hiçbir anne ölümü gerçekleşmemesiydi, fakat 2 anne ölümü gerçekleşti. 2024 yılında hiçbir anne ölümü olmamasını hedeflemekteyiz ve gebelerimizi bu minvalde çok sıkı takip etmekteyiz.

Kamu hastanelerinde ilimizde muayene randevu problemine karşı önlemlerimizi 2023 yılında ciddi şekilde artırdık. 2022 yılında ilimizde toplamda 1,8 milyon MHRS kapasitesi açılmışken, 2023 yılında biz bu kapasiteyi 2,9 milyona kadar çıkardık ve yüzde 60 bir artış sağladık” şeklinde konuştu.

"Kamu hastanelerinde 2023 yılında 14 bin doğum gerçekleştirildi"

Kamu hastanelerinde bir önceki yıla göre ameliyat sayısını yüzde 25 artırdıklarını ifade eden Tosun, "İlimizdeki kamu hastanelerinde yaklaşık 110 bin ameliyat 2023 yılında gerçekleştirildi. Yaklaşık 55 bin hastamıza evde sağlık ziyaretleri kapsamında evlerde ziyaretlerini yapıp gerekli bakımlarını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra kamu hastanelerinde 2023 yılında yaklaşık 14 bin doğum gerçekleştirildi. Bu sayı bir önceki yıl 16 bin civarındaydı.

İlimizdeki doğurganlık hızında bir düşüş mevcuttur. İlçe hastanelerimizi güçlendirerek ilçe hastanelerimizden, merkez hastanelerimize ve merkez hastanelerimizde yapılamayan tedavilerin de başka illerde tedavi edilmesini yönelik çalışmalarımızı yaptık. Bir önceki sene 12 bin olan sevk sayımız bu yıl 10 bine geriledi. Yine burada yapamadığımız tedavileri il dışına göndermede yaklaşık yüzde 60 oranında bir azalma sağladık" ifadelerini kullandı.

"İl dışı sevkler düştü"

2022 yılında yaklaşık 355 hastayı hava veya kara ambulansıyla il dışına sevk ederken, 2023 yılında bu sayının 135'e düştüğünü söyleyen Tosun, "Bunu yaparken ilimizde toplam 85 ambulans, 51 acil sağlık istasyonuyla hizmet vermekteyiz. 2023 yılı içerisinde yeni acil sağlık istasyonunu ilimize kazandırdık ve vakalara hızlı bir şekilde ulaşımı sağladık" dedi.

"800 yataklı Şehir Hastanemiz yatırım planına alındı"

İlçe hastaneleriyle birlikte 800 yataklı Şehir Hastanesini yatırım planına aldıklarını aktaran Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizdeki yatırım faaliyetlerini de çok ciddi önem verdik. Nisan ayında 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesini ve Ekim ayında da 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesini açmayı planlıyoruz. 2024 yılı içerisinde Başkale, Muradiye, Erciş Devlet Hastanesinde yapılacak ek bina, Edremit 50 yataklı ağız diş sağlığı merkezi ve 800 yataklı Şehir Hastanemiz yatırım planına alındı."