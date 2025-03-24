Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu 2024 yılına ait patent başvuru sonuçlarını açıkladı. Buna göre Van’da 2024 yılında 26 patent başvurusu yapıldı.

1995 yılından bu yana kayıt altına alınan patent başvurularına göre Van, 29 yılda toplamda 168 patent başvurusunda bulundu. Bu tarihlerde en fazla patent başvurusu 35 tane ile 2022 yılına ait olurken, 2024 yılı ise en fazla patent başvurusunun yapıldığı 2. yıl oldu.

Van’da son 10 yılda yapılan patent başvuru sayıları ise şu şekilde açıklandı;

2015 yılı 7 başvuru, 2016 yılı 5 başvuru, 2017 yılı 9 başvuru, 2018 yılı 12 başvuru, 2019 yılı 11 başvuru, 2020 yılı 12 başvuru, 2021 yılı 16 başvuru, 2022 yılı 35 başvuru, 2023 yılı 15 başvuru, 2024 yılı 26 başvuru.