Van’da planlı bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden Edremit, Gürpınar, Muradiye ve Çatak ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çiçekli, Dönemeç ve Gölkaşı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yolaşan Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÇATAK:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alacayar, Bilgi, Eliaçık ve Işınlı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.