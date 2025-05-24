Van’da planlı bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerden Edremit, Gürpınar, Muradiye ve Çatak ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çiçekli, Dönemeç ve Gölkaşı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yolaşan Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kandahar Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Alacayar, Bilgi, Eliaçık ve Işınlı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin