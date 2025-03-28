Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2024 yılı işgücü istatistiklerine göre ülkemiz genelinde işsizlik oranı ortalama yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde ülkemiz genelinde istihdam oranı yüzde 49,5 olur iken, işgücüne katılma oranı yüzde 54,2 olarak gerçekleşti.

2024 yılı işgücü istatistiklerinde yer alan verilere göre işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu il yüzde 63,9 ile Ardahan olurken, aynı dönemde en düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile Siirt ilinde oldu.

Van’da geçtiğimiz yıl işgücüne katılma oranı yüzde 46,8 olarak açıklandı. Van’da işgücüne katılma oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,7 oranında düşüş gösterdi.

Aynı zamanda Van, 2024 yılında ülkemiz genelinde işgücüne katılma oranının en düşük olduğu 11. il olarak kayıtlara geçti.