Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2024 yılına ait bankacılık sektörüne ilişkin raporu paylaştı. Kredilerin illere göre dağılımını gösteren raporda, ihtisas kredileri ve ihtisas dışı kredilere yönelik verilere yer verildi.

Tarım, ihracat, KOBİ gibi belirli alanlara yönelik özel amaçlı kredileri kapsayan ihtisas kredi oranı 2024 yılında Türkiye genelinde 15 trilyon 557 milyar TL’lik hacme ulaşırken, Van’ın toplam ihtisas kredi hacmi ise 48 milyar 64 milyon TL’ye ulaştı.

TBB verilerine göre 2024 yılında Türkiye geneli; Belirli bir alanla sınırlı olmayan, genel ihtiyaçlara yönelik verilen ihtisas dışı kredilerin toplam hacmi 14 trilyon 338 milyar TL olarak raporlandı. Türkiye geneli 2024 yılı ihtisas dışı kredi oranı bir önceki yıla göre yüzde 38,2 artış gösterdi.

Van’da 2024 yılında ise ihtisas dışı kredilerin toplam hacmi 41 milyar 488 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam, 2023 yılında 26 milyar 523 milyon TL olan ihtisas dışı kredi hacmine kıyasla yüzde 56,4’lük bir artış gösterdi.