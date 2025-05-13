DHMİ verilerine göre Nisan 2025’te Van Ferit Melen Havalimanına toplam bin 280 uçak iniş-kalkış yaptı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde ise Van Ferit Melen Havalimanı’nda bin 745 uçak iniş-kalkış yapmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında ise bin 211 uçak iniş kalkış yapmıştı.

Van Havalimanı, 2025 Nisan’ında yolcu ve uçak trafiğinde hareketlilik yaşasa da geçen yıla göre düşüş yaşandı. Nisan 2025’te, Nisan 2024’e göre uçak iniş-kalkış sayısında yaklaşık yüzde 26,65’lik bir düşüş oldu. Nisan 2025’te, Mart 2025’e göre uçak iniş-kalkış sayısında ise yaklaşık yüzde 5,70’lik bir artış yaşandı.

Nisan 2025’te 132 bin 640 yolcu Van Ferit Melen Havalimanı’ndan iniş-kalkış yaptı. Bu yolculardan 131 bin 802 kişi iç hat, 838 kişi ise dış hat yolcusu oldu.

Nisan 2025 uçuş raporuna yansıyan verilere göre Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 780 ticari uçak iniş-kalkış yaptı. Bu dönemde toplam yük trafiği bin 214 ton olurken, toplam kargo trafiği ise 86 ton olarak gerçekleşti.