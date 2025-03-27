Kent merkezinde özellikle en işlek cadde olan Cumhuriyet ve Maraş Caddelerinde ve ara sokaklarında Ramazan Bayramı yoğunluğu sürüyor.

Vanlılar, bayram hazırlığını tamamlamak için çarşı pazara akın etmeye devam ediyor. Esnaflar son gün yoğunluğun daha da artacağını belirtirken vatandaşlar ise bütçelerine uygun bir şekilde alışveriş yapmak için şehir merkezinin birçok yerini turluyor.

“ARİFE GECESİ YOĞUNLUKTAN SABAHLIYORUZ”

8 yıldır merkezde esnaflık yaptığını belirten esnaf Özgür Kara, yaşanan yoğunluğa ilişkin olarak; “Yoğunluğumuz başladı. Sabah erken saatlerde iş yerimizi açıyoruz, son günlerde ise gece saat 1 veya 2’ye kadar açık kalıyoruz. Arife gecesi ise yoğunluğa göre sabaha kadar iş yerimiz açık olacak.

Dışarıda yoğunluk var ama satışlar kötü. Her geçen yıl bir önceki bayramları arar olduk. Talep var ancak alım gücü zayıf olduğu için insanlar gönüllerince alışveriş yapamıyor bu da satışlarda düşüşe neden oluyor. Müşterilerimizin memnuniyeti için her bayram olduğu gibi ürün çeşitliliğini artırıyoruz ve sermaye harcıyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza fiyat konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Temennimiz iyi satışlar yapmak.” dedi.

“SON GÜN YOĞUNLUK ARTIYOR”

Esnaf Hakan Yıldırım ise, “Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı ama istediğimiz seviyede iş yok. Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar ürün alırken zorlanıyor, bu durum da işlerimize yansıyor. Özellikle son günlerde insanlar daha çok dışardaki seyyar satıcılara yöneliyor. Arife gecesine kadar yoğunluk artacaktır. Beklentimiz kalan günlerin iyi geçmesi ve bayramı güzel geçirmek. Yoğunluk artarsa gece geç saatlere kadar iş yerimizi açık tutacağız.” sözlerine yer verdi.