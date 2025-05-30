Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan rapora göre 2025 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam altın mevduatı 2,2 trilyon TL olarak kaydedildi. Raporda Vanlıların da bankalardaki altın mevduatı, TL cinsinden açıklandı.

Türkiye genelinde bu dönemde toplam altın mevduatının en fazla olduğu il 480 milyar 950 milyon 922 bin TL ile İstanbul oldu.

Finansal-Türk (Fin-Türk) verilerine göre Van’da bulunan toplam altın mevduatı oranı 4 milyar 650 milyon 230 bin TL olarak açıklandı. BDDK’nın 2025 yılı ilk çeyrek verilerine göre Van’ın altın mevduatı, Türkiye toplam altın mevduatının yaklaşık yüzde 0,21’ini oluşturdu.

Van, 2025 yılı ilk çeyrek verilerine göre 4 milyar 650 milyon 230 bin TL’lik altın mevduatıyla, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya, Elazığ ve Erzurum’un ardından en fazla altın birikimine sahip 4. il oldu. Türkiye genelinde ise toplam 2,2 trilyon TL’lik altın mevduatının % 0,21’ini oluşturarak, en düşük altın mevduatına sahip 30. il konumunda yer aldı.

Van’da 2025 yılı ilk çeyreğinde altın mevduatı, bir önceki döneme göre yüzde 22,98 artarak 3 milyar 781 milyon 238 bin TL’den 4 milyar 650 milyon 230 bin TL’ye yükseldi.