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VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında 5 ilçeyi kapsayan elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte kesintinin yapılacağı o ilçeler ve mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00- 17.00 saatleri arasında; Ağıgölalan, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz, Yukarıgölalan, Bostaniçi, Yukarıgüneyce Mahallelerinde

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Damlacık, Emek, Yukarıyorganlı, Yavuzlar, Yarımkaya, Boyaldı, Dönerdere, Eğribelen, Sugeçer, Bodurağaç, Çırakköy, Dorutay, Hacıali, Kaşıkara, Yukarıtulgalı, Kalecik, Yukarıbalçıklı, Yumruklu, Çavuşlar, Mahmudiye, Aşağımollahasan, Boğazkesen, Kırkçalı, Gözdeğmez, Aşağıyorganlı, Çubuklu, Sağmalı, Yünkuşak, Aşağıbalçıklı, Hacıkışlak, İstasyon, Mehmetalan, Mollatopuz, Aşağıakçagül, Kargalı, Aksorguç, Aşağıkoçkıran, Sarıköy, Seydibey, Tepedam, Altınboğa, Eski, Emek, Oymaklı, Savatlı, Aşağıtulgalı, Cumhuriyet, Dağdeviren, Günyüzlü, Şehittepe, Şemsettin Mahallelerinde

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kuşçu, Akbulak, Dağören, Erişen, Sürüyolu, Sarımemet, Çakmak, Esenkoç, Doğangün, Akçaçay, Otlakbaşı Mahallelerinde

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akmakköy, Kurucan, Zincirkıran, Baltepe, Kapıköy, Beyarslan, Kazımpaşa, Karahisar, Kekikdüzü, Keçikayası, Örenburç, Yeşilağaç, Bakışık, Çartak, Yamanyurt, Sırımlı, Atatürk, Dolutaş, Mahmudiye, Feritmelen, Kargalı, Kepir, Çaybağı, Değirmigöl, Kazlıgöl, Koçbaşı Mahallelerinde

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyüzümü, Kelle Mahallesinde