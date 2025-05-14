Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların, Muş, Bitlis ve Hakkari ile Van’ın güney (Bahçesaray, Gevaş, Çatak) ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji bugün için bazı uyarılarda bulundu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın bölge genelinde akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, yükseklerde 70 km/saat) esmesi beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
TOZ TAŞINIMI
Meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde toz taşınımı beklendiği de bildirilirken, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Muş, Bitlis, ve Hakkari ile Van’ın güney (Bahçesaray, Gevaş, Çatak) ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu