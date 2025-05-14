Meteorolojik verilere göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Yağışların, Muş, Bitlis ve Hakkari ile Van’ın güney (Bahçesaray, Gevaş, Çatak) ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji bugün için bazı uyarılarda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bölge genelinde akşam saatlerine kadar güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, yükseklerde 70 km/saat) esmesi beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TOZ TAŞINIMI

Meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde toz taşınımı beklendiği de bildirilirken, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Muş, Bitlis, ve Hakkari ile Van’ın güney (Bahçesaray, Gevaş, Çatak) ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu