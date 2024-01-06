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RİP kapsamında yayınlanan Aylık Trafik İstatistik Bülteni’ne göre Aralık ayı 2023 verileri kapsamında bildirilen ölü sayıları, yalnızca kaza yerindeki vefat verilerini ifade ediyor.

1 YILDA BİN 691 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASI OLDU

Trafik kaza ve sonuçlarının illere göre dağılımı belli oldu. 2023 yılı toplam verilerine göre Van’da, bin 691’i ölümlü-yaralanmalı kaza olmak üzere, bin 893’ü maddi hasarlı kaza gerçekleşti. 2023 yılında Van’da gerçekleşen kazalarda yaralı sayısı 3 bin 100 olurken, kaza yerinde ölenlerin sayısı 14 olarak kaydedildi.

Trafik kaza ve sonuçlarının illere göre dağılımı Aralık 2023 verilerine göre Van’da ölümlü yaralanmalı 117 kaza oldu. Maddi hasarlı kaza sayısı 202, yaralı sayısı 191 olurken aralık ayında trafik kazası sonucu ölen olmadı.

ÜLKE GENELİ ARALIK AYI VERİLERİ

Ülke geneli ve iller bazında açıklanan Trafik Kazaları ve Sonuçlarının Türlerine Göre Dağılımı istatistiklerine göre ülke genelinde aralık ayı; ölümlü kaza sayısı 168, yaralanmalı kaza sayısı 18 bin 18, maddi hasarlı kaza sayısı 29 bin 553, trafik kazası sonucu ölü sayısı 211, trafik kazası sonucu yaralı sayısı 26 bin 441, toplam trafik kazası sayısı 47 bin 739 olarak açıklandı.

TOPLAM 2 BİN 984 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2023 yılı verilerine göre ülke genelinde toplam trafik kaza sayısı 555 bin 668, ölümlü kaza sayısı 2 bin 424, yaralanmalı kaza sayısı 232 bin 568, maddi hasarlı kaza sayısı 320 bin 676, yaralı sayısı 354 bin 323, ölü sayısı 2 bin 984 şeklinde açıklandı.