Van ve çevre iller arasında ulaşımı sağlayan Tendürek Geçidi, etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Özellikle Van’dan Ağrı, Erzurum ve Doğubayazıt yönüne seyahat edecek sürücüler için kritik öneme sahip olan geçitte, olumsuz hava koşulları hayatı durma noktasına getirdi.

Bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği riske girdi. Bu nedenle yetkililer tarafından Tendürek Geçidi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kapanmanın ardından bölgede görev yapan jandarma ekipleri, hem sürücülerin can güvenliğini sağlamak hem de olası kazaların önüne geçmek amacıyla geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Karayolları ekipleri kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, tipi ve fırtına ekiplerin çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Yetkililer, hava şartlarının elverişli hale gelmesinin ardından yolun kontrollü şekilde ulaşıma açılacağını bildirdi.