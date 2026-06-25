Edinilen bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Buzhane Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede evi sararken, durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.