8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak olan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına hazırlık için Van’daki kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Öğrenciler ve veliler, yeni dönem için defter, kalem, çanta ve diğer okul malzemelerini temin etmek için kırtasiyelere yönelirken, okul öncesi az da olsa hareketlilik başlamış oldu.

Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe hafiften hareketlilik başlarken, veliler için ise masraflı bir ay olacak. Ekonomik sorunlar ve artan maliyetlerle beraber bir öğrencinin ortalama kırtasiye maliyeti 2 bin TL’yi geçebiliyor.

Okulların açılma dönemiyle birlikte hazırlıklara başladıklarını, ancak önceki yıllara göre alışverişte azalma olduğu belirten kırtasiye esnafı Haydar Ürgün, “Ben yaklaşık 15 yıldır bu sektördeyim, dükkanımız ise 30-35 yıllık bir geçmişe sahip. Okullar açılmak üzere, biz kırtasiyeciler de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Alışveriş yapmaya gelenler yavaş yavaş artıyor, ancak önceki yıllara kıyasla okul alışverişlerinde bir azalma gözlemliyoruz.” dedi.

MALİYETLER ARTTI!

Geçtiğimiz yıla kıyasla kırtasiye ürünlerinin maliyetinin yaklaşık yüzde 50 arttığını ifade eden Ürgün, “Örneğin; bir aile bir veya iki çocuğu için kırtasiyeye geldiğinde, çanta, suluk, beslenme çantası, defter, boya kalemleri, sulu boya gibi ürünlerle birlikte ortalama 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında bir harcama yapıyor. Tabii, bu rakam alınan ürünlerin kalitesine göre artabiliyor. Okul çantaları, modele ve kaliteye bağlı olarak 500 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Çeliğine, plastiğine ve dayanıklılığına göre fiyatlar değişiyor. Genel olarak, bir öğrencinin kırtasiye masrafı geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 50 artmış durumda.” diye konuştu.

“KALİTELİ ÜRÜNLER İÇİN KIRTASİYEDEN ALIŞVERİŞ YAPIN”

Velilere, sağlıklı ve kaliteli ürünler için güvenilir, faturalı satış yapan kırtasiyelerden alışveriş yapmaları öneren Ürgün, son olarak şunları söyledi:

“İki öğrencisi olan bir aile, okul alışverişi için ortalama 5.000 TL civarında bir bütçe ayırmak zorunda. Velilere de bir çağrım var: Alışverişlerinizi bildiğiniz, güvendiğiniz kırtasiyecilerden yapın. Faturalı, kaliteli ve sağlıklı ürünleri bizler satıyoruz. Dışarıdan, sağdan soldan alınan toplama ürünlerin çoğu sağlığa zararlı olabiliyor.”